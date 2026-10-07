دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد با بیش از ۵۵۰ دانشجو در چهار رشته تخصصی، تلاش می‌کند با تربیت نیروی انسانی ماهر و توسعه ارتباط با صنایع، فاصله میان آموزش عالی و بازار کار را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، در دورهمی اساتید این مرکز که به مناسبت سومین سالگرد پایه‌گذاری دانشگاه برگزار شد، گفت: این مرکز اکنون بیش از ۵۵۰ دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی دارد و با رویکرد مهارت‌محور، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت فعالیت می‌کند. محمدرضا ماندگاری افزود: دانشجویان این مرکز در رشته‌های حسابداری، کامپیوتر، HSE و مهندسی سرامیک تحصیل می‌کنند و تاکنون نزدیک به ۱۰۰ نفر در مقطع کاردانی از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

ماندگاری با اشاره به قرار گرفتن دانشگاه در مجاورت شهرک صنعتی جهان‌آباد، این موقعیت را ظرفیتی مهم برای پیوند آموزش با صنعت دانست و اظهار کرد: دانشجویان می‌توانند در کنار آموزش‌های دانشگاهی، با حضور و ارتباط نزدیک‌تر با محیط صنعت، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را نیز کسب کنند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، مهارت‌محور بودن آموزش‌ها را از مهم‌ترین مزیت‌های این مرکز عنوان کرد و گفت: دانشجویان پس از پایان تحصیل، علاوه بر دانش تخصصی، مهارت و توانایی لازم برای ورود به بازار کار را به دست می‌آورند.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید در حل مسائل جامعه و صنعت نقش مؤثرتری داشته باشند و هدف این مرکز تنها تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع نیست، بلکه باید دانشجویان به نیرو‌هایی توانمند برای ارائه راهکار و حل مسائل و مشکلات شهرک صنعتی، استان و کشور تبدیل شوند.

ماندگاری در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و گسترش ارتباط با صنایع، برای جذب دانشجویان بیشتر و ارتقای جایگاه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد در سطح استان و کشور تلاش خواهیم کرد.