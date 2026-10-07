به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: نظارت بر محصولات حلال با هدف اطمینان از رعایت الزامات مربوط، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت اعتماد عمومی به این نشان انجام می‌شود.

مصطفی بذری افزود: در نیمه ابتدای سال، ۱۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه محصولات دارای نشان حلال انجام شده که با توجه به هدف تعیین‌شده ۱۰ موردی، میزان تحقق برنامه در این بخش به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی گفت: نظارت بر مراکز عرضه دارای محصولات حلال، بخشی از روند صیانت از اعتبار نشان حلال است و در این بازرسی‌ها، نحوه عرضه و رعایت الزامات مربوط به محصولات دارای این نشان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: در بخش بازرسی و نظارت از واحد‌های تولیدی دارای نشان حلال و واحد‌های متقاضی صدور گواهی حلال نیز از هدف سالانه ۱۹ مورد، ۱۲ مورد بازرسی در شش‌ماهه نخست سال انجام شده که معادل ۶۳ درصد تحقق برنامه است.

بذری با تأکید بر اهمیت نشان حلال در فرآیند تولید و عرضه محصولات گفت: نشان حلال برای مصرف‌کننده، علاوه بر یک عنوان، بیانگر رعایت الزامات و ضوابط مشخص در روند تولید و عرضه محصول است و از این رو، نظارت بر واحد‌های تولیدی و مراکز عرضه این محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد.