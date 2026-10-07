مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان به مناسبت هفته ملی کودک در جمع خبر نگاران از اجرای ۱۱۲ برنامه در این هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرتضی مزینانی گفت: هشت برنامه از جمله جشنواره سرود به صورت ملی برگزار میشود و اجرای جشن نوخوان‌ها مربوط به کلاس اولی ها ، اکران فیلم و پویا نمایی و اجرای نمایش از برنامه‌های شاخص هفته ملی کودک در استان سمنان است.

مزینانی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ هزار نفر عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هستند گفت: در هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر عضویت به صورت رایگان انجام و کارگا‌های مختلف آموزشی با ۵۰ درصد تخفیف برگزار میشود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان همچنین از توزیع ۴ هزار جلد با ۱۹۲ عنوان از تاز‌های کتاب به مراکز ۲۴ گانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در این هفته خبر داد و از نمایشگاه ایجاد شده از این کتاب‌ها رونمایی کرد.

مزینانی احیای مراکز غیرفعال، رشد چشمگیر قصه‌گویی، راه‌اندازی «کافه نوجوان» و اختصاص اعتبارات ملی برای تجهیز مراکز را دیگر اقدامات کانون عنوان کرد و گفت: مراکزی که به دلیل کمبود نیروی انسانی و نبود فعالیت مؤثر غیرفعال بودند، احیا شده‌اند و برای توسعه فعالیت مراکز، راه‌اندازی مرکز فرهنگی‌هنری دیباج به صورت مشترک با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آماده‌سازی مجتمع فرهنگی‌هنری شهر جدید ایوانکی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موفقیت در حوزه قصه‌گویی افزود: شمار قصه‌گویان ثبت‌نام‌شده از ۱۲۵ نفر در سال ۱۴۰۲ به یک‌هزار و ۵۸۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسید و استان در سال گذشته به عنوان استان برتر کشور در ترویج قصه‌گویی معرفی شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سمنان درباره فعالیت‌های علمی کانون بیان کرد: استان سمنان به عنوان قطب منطقه مرکزی کشور در حوزه علم و فناوری‌های نوین برای ۶ استان انتخاب شده است و تجهیزات این قطب نیز آماده است، اما بهره‌برداری از آن نیازمند تحویل ساختمان مرکز شماره ۲ کانون در سمنان است.

مزینانی درباره نخستین «کافه نوجوان» در سمنان هم گفت: این کافه در مرکز شماره ۲ کانون راه‌اندازی می‌شود و فضایی فرهنگی برای مطالعه، قصه‌گویی، سرود و فعالیت‌های اجتماعی نوجوانان فراهم می‌کند.

لبخند کودک الفبای وطن شعار امسال هفته ملی کودک است.