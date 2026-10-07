

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، مرحله داوری وزارت آموزش‌وپرورش بیست‌وهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی از روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه آغاز شد و روز‌های ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مهر ادامه خواهد داشت.

در این دوره از جشنواره، ۱۷۷۰ طرح از دانش‌آموزان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی‌های اولیه، ۱۹۸ طرح از سوی ۲۹۴ دانش‌آموز برگزیده به مرحله مصاحبه راه یافتند.

دانش‌آموزان راه‌یافته به این مرحله از ۲۴ استان کشور و در ۲۰ گروه علمی از جمله برق و الکترونیک، ریاضی، سلول‌های بنیادی، مکانیک، هنر، طراحی و ساخت بازی، فیزیک و نجوم، کامپیوتر، زبان و ادبیات فارسی، علوم زیستی و پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، هوش مصنوعی، شیمی، علوم شناختی، فناوری نانو، معماری، مکاترونیک، عمران، علوم دینی و قرآن‌پژوهی و علوم اجتماعی و روان‌شناسی، به‌صورت مجازی با داوران متخصص گفت‌و‌گو خواهند کرد.

امید نقشینه ارجمند، معاون استعدادیابی و توانمندسازی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، با اشاره به آغاز این مرحله از جشنواره گفت: «مرحله کنونی، مرحله داوری وزارت آموزش‌وپرورش است و طرح‌هایی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز لازم شوند، به مرحله داوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه خواهند یافت.»

وی جشنواره جوان خوارزمی را یکی از رویداد‌های مهم علمی دانش‌آموزی کشور دانست و افزود: «این جشنواره بستری برای شکوفایی استعداد‌های جوان و معرفی طرح‌های نوآورانه دانش‌آموزان است.» نقشینه ارجمند با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان از سراسر کشور در این دوره، ابراز امیدواری کرد این رویداد در مسیر رشد علمی و توانمندسازی نسل آینده‌ساز کشور نقش مؤثری ایفا کند.

معاون استعدادیابی و توانمندسازی سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به برگزاری مجازی مصاحبه‌ها اظهار کرد: «مصاحبه‌های این دوره با حضور داوران برجسته کشوری برگزار می‌شود و تلاش شده است با فراهم‌سازی بستر مناسب، دانش‌آموزان بتوانند طرح‌های خود را به بهترین شکل ارائه کنند.»

وی افزود: استان تهران بیشترین تعداد دعوت‌شدگان به این مرحله را به خود اختصاص داده و استان‌های کرمان، خراسان رضوی و فارس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نقشینه ارجمند در پایان از تلاش و همکاری معلمان، دبیران، مربیان، پژوهشگران، مدیران و معاونان مدارس، معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، ادارات استعداد‌های درخشان استان‌ها، پژوهشسرا‌های دانش‌آموزی، داوران، کارشناسان و عوامل اجرایی دبیرخانه جشنواره قدردانی کرد و برای دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مراحل پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد.