به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در صفحه مجازی خود نوشت: علم را نمی‌توان ترور کرد! امروز، همراه با دانشجویان کلاسم، دشمن را افشا کردیم! دشمن آمده و دانشگاه ما (دانشگاه علم و صنعت ایران) را بمباران کرده است؛ مسئله این است که علم را نمی‌توان نابود کرد، علم با بمب‌ها و تهدید‌ها و این چیز‌ها از بین نمی‌رود؛ علم وجود دارد.

وی افزود: دشمن می‌تواند ساختمان‌ها را هدف قرار دهد، اما هرگز نمی‌تواند دانش را نابود کند! ایده‌ها، پژوهش‌ها و اشتیاق سوزان برای ساختن آینده‌ای بهتر در ذهن نسل بعدی زنده می‌ماند.

این استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: با وجود همه‌چیز، ما در برابر فشار سر خم نکردیم و هرگز هم نخواهیم کرد. استوار ایستاده‌ایم برای میهنمان، دانشجویانمان و مسیر علمی‌مان.

باقری گفت: در خارج از کشور که زندگی می‌کنم، اغلب از من می‌پرسند: «آیا واقعاً درست است؟ آیا زنان در ایران واقعاً حق ادامه تحصیلات عالی را دارند؟»