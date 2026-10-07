در اقدامی ماندگار و خداپسندانه، یک بانوی جوان نیکوکار به مناسبت افتتاح باشگاه ورزشی خود، ۲۰۰ میلیون تومان برای مشارکت در آزادی ۵ زندانی زن به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: بانویی که سابقه همکاری با خیریه‌های شهر را نیز در کارنامه دارد، این بار با الهام از یک خواب، راهی ستاد دیه شد تا زمینه بازگشت ۵ مادر زندانی را به آغوش خانواده هایشان فراهم کند.

اسدالله گرجی زاده افزود: این بانوی خیر پس از دیدن خوابی درباره نجات یک مادر گرفتار، تصمیم گرفت افتتاح باشگاه ورزشی اش را با آزادی گره بزند و به جای جشن و مراسم، لبخند رهایی را به ۵ خانواده چشم‌انتظار هدیه دهد.