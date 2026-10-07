معاون استاندار آذربایجان‌غربی و فرماندار ویژه خوی از برگزاری کنگره بزرگ شمس تبریزی با حضور بیش از ۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی علائی، معاون استاندار آذربایجان‌غربی و فرماندار ویژه خوی، در بازدید از روند آماده‌سازی بارگاه شمس تبریزی، در جریان آخرین اقدامات و تمهیدات انجام‌شده برای برگزاری کنگره بزرگ شمس تبریزی قرار گرفت.

علائی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی و عرفانی در خوی اظهار کرد: کنگره بزرگ شمس تبریزی روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با حضور بیش از ۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی در خوی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری این کنگره فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و عرفانی شهرستان خوی و تبیین جایگاه جهانی شمس تبریزی است و دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان با بسیج تمامی امکانات، در حال آماده‌سازی شرایط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد هستند.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره بزرگ شمس تبریزی، شهر خوی در حال آماده شدن برای میزبانی از اندیشمندان، پژوهشگران، فرهیختگان و علاقه‌مندان به شمس و مولانا از داخل و خارج کشور است.