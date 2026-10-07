مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از صدور ۳۰۲ گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحالل و بختیاری، سینوش همت‌زاده گفت: آسانسور‌ها از تجهیزات مشمول استاندارد اجباری هستند. آسانسور‌های کششی از سال ۱۳۸۲ و آسانسور‌های هیدرولیک از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰، تحت پوشش استاندارد‌های ملی قرار گرفته‌اند و این موضوع جهت رعایت در صدور پروانه‌های پایان کار به شهرداری‌های استان ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر جنبه‌های حقوقی و حفاظتی، افزود: دریافت گواهینامه استاندارد، نه تنها پیش‌شرط بهره‌برداری ایمن از آسانسور است، بلکه برای برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای نیز الزامی است؛ لذا مالکان و مدیران ساختمان‌ها موظفند پیش از اتمام اعتبار تاییدیه، برای انجام بازرسی دوره‌ای و تمدید آن اقدام کنند.

وی گفت: نظارت مستمر بر فرآیند بازرسی با هدف صیانت از جان و مال شهروندان در اولویت این اداره قرار دارد و برای شفافیت بیشتر، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی http://Lift.inso.gov.ir وضعیت ایمنی آسانسور‌های خود را پیگیری کنند.