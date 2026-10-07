به مناسبت هفته نیروی انتظامی همایش «ترویج فرهنگ ایمنی و یادبود قربانیان حوادث ترافیکی» در شاهرود و پلیس دوست من و امنیت در گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی اکبر رودباری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این همایش با اشاره به برخی رفتار‌های پرخطر رانندگان گفت: سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی راننده، استفاده از تلفن همراه و رعایت نکردن اصول ایمنی کودکان، رفتار‌هایی هستند که می‌توانند در چند ثانیه سرنوشت یک خانواده را تغییر دهند.

به گفته رودباری؛ استفاده از کمربند ایمنی و کنترل سرعت از قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ سلامت و کاهش شدت آسیب‌ها موثر است و باید بیش از پیش به رعایت این مسایل توجه شود.

به مناسبت هفته نیروی انتظامی:طرح پلیس دوست من و امنیت با هدف ایجاد ارتباط مستقیم دانش آموزان مقطع ابتدایی با حافظان امنیت و انظباط در گرمسار برگزار شد.

سرهنگ داوود آقازاده فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار لزوم آموزش در مدارس را یکی از مهم‌ترین بستر‌های تربیتی و آموزشی دانست .