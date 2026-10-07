به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس مصوبه ستاد برگزاری هفته و روز جهانی استاندارد، عناوین روز‌های این هفته با هدف تحقق اهداف کلان استاندارد و کیفی‌سازی در کشور به شرح زیر نام‌گذاری شده است:

شنبه ۱۸ مهر: استاندارد، نسل سوم جهانی، نظام مقررات فنی

یکشنبه ۱۹ مهر: استاندارد، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار

دوشنبه ۲۰ مهر: استاندارد، فرهنگ‌سازی و رسانه‌ها

سه‌شنبه ۲۱ مهر: استاندارد، الگو‌های برتر و چشم‌انداز آینده

چهارشنبه ۲۲ مهر: استاندارد، چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر

پنج‌شنبه ۲۳ مهر: استاندارد، مدیریت هوشمند با فناوری نوین

جمعه ۲۴ مهر: استاندارد، مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی

بنابراین گزارش، شعار امسال روز جهانی استاندارد در تداوم برنامه چندساله «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» و با تمرکز ویژه بر موضوع «انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه» تعیین شده است. این محور راهبردی نقش مؤثری در ارتقای کارایی صنایع و تجهیزات انرژی‌بر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه پنل‌های خورشیدی) و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی ایفا خواهد کرد.

همچنین، آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری برگزار می‌شود. در این مراسم از واحد‌های تولیدی و خدماتی (در دو سطح ملی و استانی)، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های ارزیابی انطباق (شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهاد‌های صدور گواهینامه)، کمیته‌های فنی متناظر، مدیران کنترل کیفیت، دبیران تدوین نمونه و پیشگامان عرصه کیفیت تجلیل می‌شود.