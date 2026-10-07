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عناوین و نامگذاری روزهای هفته استاندارد و شعار روز جهانی استاندارد از ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با رویکرد حکمرانی انرژی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس مصوبه ستاد برگزاری هفته و روز جهانی استاندارد، عناوین روزهای این هفته با هدف تحقق اهداف کلان استاندارد و کیفیسازی در کشور به شرح زیر نامگذاری شده است:
شنبه ۱۸ مهر: استاندارد، نسل سوم جهانی، نظام مقررات فنی
یکشنبه ۱۹ مهر: استاندارد، انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار
دوشنبه ۲۰ مهر: استاندارد، فرهنگسازی و رسانهها
سهشنبه ۲۱ مهر: استاندارد، الگوهای برتر و چشمانداز آینده
چهارشنبه ۲۲ مهر: استاندارد، چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر
پنجشنبه ۲۳ مهر: استاندارد، مدیریت هوشمند با فناوری نوین
جمعه ۲۴ مهر: استاندارد، مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی
بنابراین گزارش، شعار امسال روز جهانی استاندارد در تداوم برنامه چندساله «چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر» و با تمرکز ویژه بر موضوع «انرژی پاک و مقرونبهصرفه» تعیین شده است. این محور راهبردی نقش مؤثری در ارتقای کارایی صنایع و تجهیزات انرژیبر، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر (بهویژه پنلهای خورشیدی) و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی ایفا خواهد کرد.
همچنین، آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با حضور مقامات عالیرتبه کشوری برگزار میشود. در این مراسم از واحدهای تولیدی و خدماتی (در دو سطح ملی و استانی)، دستگاههای اجرایی، نهادهای ارزیابی انطباق (شرکتهای بازرسی، آزمایشگاهها، نهادهای صدور گواهینامه)، کمیتههای فنی متناظر، مدیران کنترل کیفیت، دبیران تدوین نمونه و پیشگامان عرصه کیفیت تجلیل میشود.