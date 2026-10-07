به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ابراهیم فخری، اظهار کرد: تعداد تاییده‌های ایمنی صادره امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به الزام اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور برای صدور پایان‌کار ساختمان، تمامی نواقص و عدم‌انطباق‌های مرتبط با آسانسور باید توسط شرکت فروشنده آسانسور و کارفرما رفع شود. آسانسورهای دارای نقص نیز هم‌اکنون در فرآیند استانداردسازی و رفع عدم‌انطباق قرار دارند و تا زمان رفع کامل نواقص، تاییدیه ایمنی برای آن‌ها صادر نمی‌شود.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی درباره بیشترین موارد نقص ایمنی شناسایی‌شده در آسانسورها گفت: عدم وجود سیستم برق اضطراری (UPS)، عدم نصب یا در مدار نبودن سنسور اضافه‌بار، عدم نصب ارت چاهک و در مدار نبودن سنسورهای ایمنی آسانسور از جمله بیشترین موارد نقص است. در مدار نبودن سنسورهای ایمنی، دلیل عمده سقوط افراد در چاه آسانسور است.

فخری همچنین درباره وضعیت تجهیزات تفریحی و شهربازی‌ها اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۶۹۰ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی و شهربازی‌های استان انجام شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی افزود: بهره‌برداران تجهیزات تفریحی دارای نقص و عدم‌انطباق، تا زمان رفع نواقص و صدور مجوز استاندارد، امکان بهره‌برداری از تجهیزات مذکور را ندارند.

فخری خاطرنشان کرد: تجهیزات تفریحی مستقر در زمین‌های بازی و شهربازی‌ها به‌صورت سالانه مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی گفت: خوشبختانه در ۶ماهه امسال، حادثه‌ای مرتبط با تجهیزات تفریحی به دلیل نقص استاندارد در استان گزارش نشده است.