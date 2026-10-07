به مناسبت هفته نیروی انتظامی امام جمعه موقت و مسئولان انتظامی جزیره هرمز با خانواده شهیدان محمد رئیسی و عبدالله رنجبری دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، امام جمعه موقت هرمز در این مراسم گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار و جانفشانی‌های شهدای والامقام و مجاهدت خانواده‌های صبور آنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهدوستی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی گفت: مجموعه انتظامی با تأسی از سیره شهدا، در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت جامعه با همه توان به وظایف خود عمل می‌کند.