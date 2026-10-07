به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیم‌ها در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- تیم فرانسه با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های ایتالیا با ۷ و بلژیک با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- تیم هلند و یونان با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های و تیم آلمان با ۵ امتیاز سوم است. تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

کرواسی ۱ - ۲ اسپانیا در اشپلیت

ایوان پریشیچ در دقیقه ۱۷ تیم کرواسی را پیش انداخت، اما اسپانیا با گل‌های میکل مرینو در دقایق ۶۱ و ۸۸ به پیروزی رسید.

انگلیس ۳ - ۰ چک (گل‌ها: ولادیمیر کوفال - گل به خودی مدافع چک - در دقیقه ۲۷ و هری کین ۴۰ و ۵۷) در لندن

- تیم اسپانیا با ۱۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود خود را به دور یک چهارم نهایی قطعی کرد. تیم‌های انگلیس با ۹ و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.



* گروه چهار:

- تیم پرتغال با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های دانمارک با ۶، ولز و نروژ با ۳ در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

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** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

اسکاتلند ۱ - ۲ اسلوونی در گلاسگو

سوئیس ۳ - ۰ مقدونیه شمالی در لوسرن

- تیم سوئیس با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اسلوونی با ۷ و اسکاتلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- تیم‌های ایرلندشمالی با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اوکراین با ۴ و گرجستان با ۲ امتیاز سوم و چهارم هستند.

- تیم اوکراین به علت جنگ این کشور با روسیه از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم است.

* گروه چهار:

- تیم سوئد با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۸ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

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** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

آلبانی ۲ - ۱ سن مارینو در تیرانا

بلاروس ۱ - ۰ فنلاند در بوداپست

- تیم آلبانی با ۹ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های بلاروس و فنلاند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سن مارینو بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- تیم‌های مونته نگرو با ۱۰ و قبرس با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم ارمنستان با ۴ امتیاز سوم است. تیم لتونی با یک امتیاز در رده چهارم جای گرفت و بخت صعود را از دست داد.

* گروه سه:

قزاقستان ۲ - ۲ فارو در آستانه

مولداوی ۰ - ۴ اسلواکی در کیشی نف

- تیم اسلواکی با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های جزایر فارو و مولداوی با ۴ و قزاقستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم است.

* گروه چهار:

استونی ۰ - ۰ ایسلند در تالین

لوکزامبورگ ۰ - ۲ بلغارستان در لوکزامبورگ سیتی

- تیم ایسلند با ۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۶، بلغارستان با ۴ و لوکزامبورگ با ۳ امتیاز دوم تا چهارم است.

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** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- تیم‌های مالت با ۷ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در جدول گلزنان هری کین از انگلیس با ۶ گل در صدر است و مایکل اولیس از فرانسه، لمین یامال از اسپانیا، تروی پروت از ایرلند، ویکتور گوکرش از سوئد و لئو والتا از فنلاند با ۴ گل دوم مشترک هستند.

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- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.