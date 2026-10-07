به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، و به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی، وضعیت ذخایر خون و فرآورده‌های خونی استان در حال حاضر مطلوب است، اما با توجه به محدود بودن مدت زمان نگهداری خون و فرآورده‌های خونی، تداوم اهدای خون از سوی مردم برای تأمین نیاز مراکز درمانی ضروری است.



در حال حاضر، نیاز به گروه‌های خونی O مثبت، O منفی و A مثبت بیشتر است و از دارندگان این گروه‌های خونی دعوت می‌شود با مراجعه به مراکز اهدای خون و مشارکت در امر خداپسندانه اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم باشند.

اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی ضمن قدردانی از همراهی و نوع‌دوستی اهداکنندگان خون، از تمامی افراد واجد شرایط درخواست می‌کند با اهدای خون به‌صورت مستمر، یاری‌رسان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی باشند.

اهدای خون، اهدای زندگی است و استمرار این اقدام انسان‌دوستانه، ضامن تأمین پایدار خون مورد نیاز بیماران است.