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تاکستان‌های خوانسار غرق در خوشه‌های طلایی انگور

برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان خوانسار از اواخر شهریور آغاز شده است و تا اواسط مهر ادامه دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- ۰۹:۵۰
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برچسب ها: برداشت انگور ، خوانسار ، تاکستان
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