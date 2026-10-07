به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرهاد خاکسار حقانی با اشاره به حضور موفق تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در بیست‌وچهارمین دوره مسابقات ملی بتن گفت: دو تیم اعزامی از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در دو گرایش «تیر خمشی مسلح» و «سازه محافظ تخم‌مرغ (EPD)» در این دوره از مسابقات به رقابت با تیم‌های دانشگاهی کشور پرداختند.

وی افزود: در این رقابت‌ها که با حضور ۱۱۱ تیم در ۶ گرایش از دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی برگزار شد، یکی از تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد توانست با عملکردی شایسته، مقام سوم کشور را در میان دانشگاه‌های شرکت‌کننده به دست آورد و برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی و پژوهشی این واحد دانشگاهی بیفزاید.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: این موفقیت حاصل تلاش، دانش فنی، خلاقیت و کار تیمی دانشجویان و همچنین حمایت و هدایت علمی استاد راهنمای تیم است که نقش مؤثری در آماده‌سازی دانشجویان برای حضور در این رقابت ملی داشته است.

خاکسار حقانی، اعضای تیم افتخارآفرین دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را غلامرضا کیوانی، محمد امیدی، محمدمهدی‌پور و هادی عباسی معرفی کرد و گفت: پژمان فاضلی دهکردی، عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، به‌عنوان استاد راهنما، هدایت علمی این تیم را برعهده داشت.