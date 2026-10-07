مانور سراسری انتخابات با هدف سنجش آمادگی عوامل اجرایی و تقویت هماهنگی‌های عملیاتی برای هفتمین دوره شوراهای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مانور در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری اجرا شد.

در این برنامه، روند اجرای مراحل مختلف انتخابات و هماهنگی عوامل اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت تا ضمن شناسایی نقاط قابل بهبود، زمینه برگزاری انتخاباتی منظم، سالم و قانونمند فراهم شود.

اجرای مانور‌های انتخاباتی، فرصتی برای بررسی آمادگی زیرساخت‌ها، ارتقای هماهنگی میان عوامل مسئول و اطمینان از اجرای دقیق فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده در روز انتخابات است.