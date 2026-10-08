همزمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، بخش‌های جنبی این رویداد با اجرای برنامه‌های متنوع، شاد و کودکانه در گذر تاریخی چهارباغ عباسی، حال‌وهوای متفاوتی به این محور فرهنگی و گردشگری شهر بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گذر چهارباغ عباسی در روز‌های برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، میزبان کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایی است که برای حضور در برنامه‌های جنبی جشنواره به این گذر تاریخی آمده‌اند.

در این برنامه‌ها، بخش‌های متنوعی از جمله اجرای برنامه‌های شاد و مفرح کودکانه، بازی و سرگرمی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌های تعاملی برای کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

فضای شاد و پرنشاط ایجادشده در چهارباغ عباسی، فرصتی برای حضور خانوادگی و مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی جشنواره فراهم کرده و جلوه‌ای متفاوت از این رویداد سینمایی را در فضای شهری به نمایش گذاشته است.

اجرای برنامه‌های سرگرم‌کننده و فرهنگی در کنار فضای تاریخی چهارباغ عباسی، موجب شده است خانواده‌ها علاوه بر تماشای فیلم‌های جشنواره، از بخش‌های جنبی این رویداد نیز بهره‌مند شوند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با هدف توجه به سینمای کودک و نوجوان و ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای این گروه سنی تا فردا ۱۶ مهرماه در اصفهان ادامه دارد و بخش‌های جنبی آن نیز با حضور خانواده‌ها و کودکان در نقاط مختلف شهر در حال برگزاری است.