به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی کیا گفت: پل بتنی شهروند با هدف توسعه شبکه ارتباطی شهر، رفع ترافیک شهری و تسهیل تردد شهروندان و مسافران، کاهش ترافیک میدان دکتر محمدمعین، تسهیل دسترسی به بلوار جانبازان و خیابان آقاسید حسن (ع)، تکمیل زیرساخت‌های شهری و بهبود دسترسی مناطق اطراف با هزینه‌ای افزون بر ۱۹۸ میلیارد ریال بر روی رودخانه حشمت‌رود، اجرا می‌شود.

شهردار آستانه‌اشرفیه با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: هزینه اجرای این طرح باتوجه به شرایط مالی کشور تا سقف ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و این پل اتومبیل‌رو با سازه بتنی به مساحت ۲۰۰ متر مربع، شامل دو دهانه به طول ۲۰ متر و عرض ۱۰ متر و همچنین مسیر مجزا برای تردد عابرین پیاده اجرا خواهد شد.

وی، مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح را با توجه به شرایط مالی و پرداخت هزینه‌ها، حدود ۶ تا ۱۸ ماه اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تامین به‌موقع اعتبارات و فعالیت منظم پیمانکار، این طرح در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.