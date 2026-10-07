مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری از انجام نظارت و آزمون دوره‌ای ۳۶۱ نازل سوخت مایع در جایگاه‌های سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت‌زاده با اشاره به اهمیت دقت در اندازه‌گیری حجم سوخت، گفت: با هدف تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و تضمین حق مصرف‌کنندگان، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، بازرسی‌های میدانی گسترده‌ای در جایگاه‌های عرضه سوخت مایع استان انجام شده است.

همت‌زاده افزود: این نظارت‌ها با همکاری و در قالب بازدید‌های مشترک با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صورت گرفته است تا از صحت عملکرد نازل‌ها اطمینان حاصل شود. از آنجایی که نازل‌ها تجهیزات حساس اندازه‌گیری حجم محسوب می‌شوند، هرگونه خطا در عملکرد آنها مستقیماً بر حقوق شهروندان تأثیر می‌گذارد؛ لذا نظارت دقیق و دوره‌ای بر این تجهیزات در دستور کار جدی این اداره قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا خطا در عملکرد نازل‌ها در حین بازرسی، اقدامات لازم جهت رفع نقص و اصلاح عملکرد بلافاصله در دستور کار قرار می‌گیرد.