به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، فجرشهید سپاسی شیراز فردا پنج شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه در اصفهان مهمان سپاهان است.

زردپوشان شیرازی در حالی به دنبال کسب دومین پیروزی خارج از خانه خود هستند که باید برابر سپاهانی قرار بگیرند که با وجود تغییرات گسترده در ترکیب، همچنان یکی از مدعیان اصلی لیگ محسوب می‌شود.

کاروان تیم فجر شهید سپاسی امروز چهارشنبه شیراز را به مقصد اصفهان ترک می‌کند تا خود را برای این رویارویی حساس در لیگ بیست و ششم آماده کند.

زردپوشان شیرازی با ۷ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارند، در سوی مقابل، سپاهان با ۱۰ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد.