مرتضی بلوچ جاسکی دانش‌آموز مستعد و پرتلاش شهرستان جاسک، موفق به کسب رتبه ۷۸ کشوری آزمون سراسری در گروه علوم تجربی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ ابراهیم آبیار مدیر آموزش و پرورش شهرستان جاسک گفت: این موفقیت چشمگیر نه تنها یک پیروزی فردی، بلکه افتخاری برای آموزش و پرورش این شهرستان و انگیزه بیشتر برای ادامه مسیر و ارتقای عدالت آموزشی است.

رئیس آموزش و پرورش و فرماندار جاسک با حضور در منزل این دانش آموز موفق، با اهدای لوح سپاس و جایزه از وی قدردانی کردند.

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