به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرگرد نصیر کوهزادی گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی یک مرکز دندانپزشکی در شهرستان خرم‌آباد، بررسی موضوع در دستور کار ویژه مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، اخذ هماهنگی‌های لازم قضایی و همراهی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان تصریح کرد: در بررسی‌های تخصصی و بازدید انجام شده مشخص شد که متصدی این مکان بدون دارا بودن هر گونه مجوز قانونی و صلاحیت پزشکی، اقدام به فعالیت غیر مجاز در امور دندانپزشکی کرده است که به دلیل حساسیت موضوع و خطرات جدی برای سلامت شهروندان، این مطب بلافاصله مهروموم شد.

سرگرد کوهزادی با بیان اینکه برای متخلف پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: امنیت جان و سلامت شهروندان همواره اولویت اصلی پلیس است و نظارت بر فعالیت صنوف و مراکز درمانی به صورت شبانه‌روزی و با جدیت کامل در دستور کار قرار دارد.