به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار فرامرز رضایی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه سلام خبرنگار گفت: تامین نظم و امنیت عمومی در حوزه واحد‌های صنفی، از وظایف پلیس است و موضوعاتی مانند احتکار، قاچاق، رعایت ساعت کار واحد‌های صنفی و مسائل این‌چنینی را شامل می‌شود.

وی افزود: در حوزه بازدید‌های مشترک، پلیس در واقع پشتیبان انتظامی دستگاه‌هاست و دستگاه‌های مختلف ضوابط و مقرراتی دارند که در جریان بازدیدها، نیازمند پشتیبانی انتظامی هستند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا ادامه داد: این اقدامات به صورت یک برنامه مشخص و مدون از سوی پلیس و دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه وزارت بهداشت، اجرای قانون ممنوعیت استعمال دخانیات از جمله موضوعاتی است که در بازدید‌های مشترک مورد توجه قرار می‌گیرد تصریح کرد: در حوزه تعزیرات نیز پلیس متناسب با وظایف خود، پشتیبانی انتظامی لازم را انجام می‌دهد.

سردار رضایی گفت: واحد‌های صنفی فاقد مجوز بیشترین تخفات را دارند و برای مردم ایجاد مزاحمت میکنند و به حریم معابر عمومی تعرض می کنند و سر معبر کردند.

وی از هموطنان درخواست کرد از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب خرید نکنند و تخلفات را به پلیس گزارش دهند.