برنامه‌های «هفت‌کوچه» با نگاهی به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی استان‌های خراسان جنوبی و گیلان، «ققنوس» با نگاهی به رویداد‌های ادبی کشور و «بازتاب» با رویکردی تحلیلی به تبیین پیوند‌های راهبردی میان امنیت ملی و تحولاتِ غرب آسیا، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «هفت‌کوچه» جمعه ۱۷ مهر از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح، با محوریت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی استان خراسان جنوبی پخش می شود.

در این برنامه، تاریخ، آداب و رسوم خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با دکتر زنگویی، کارشناس فرهنگ مردم، بررسی می‌شود و جلوه‌های فصل پاییز در شرق ایران نیز با گزارش حمیده رضایی، گزارشگر صدای مرکز خراسان جنوبی، به مخاطبان معرفی خواهد شد.

همچنین دکتر همایون علیدوستی، شاعر و پژوهشگر فرهنگ مردم، در گفت‌وگویی تخصصی به تشریح مؤلفه‌ها و جلوه‌های فرهنگ غنی این خطه می‌پردازد.

«هفت‌کوچه» در بخش‌های مختلف خود، موضوعاتی همچون «میراث فرهنگی»، «روستا»، «جاذبه‌های گردشگری»، «سوغات شرق ایران»، «موسیقی نواحی» و «فرهنگ مردم» را دنبال می‌کند و تصویری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خراسان جنوبی پیش روی شنوندگان قرار می‌دهد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و سردبیری مریم مردانی، نویسندگی عادله گلستانی، گویندگی سکینه ارجمندی و حامد عباسی پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «ققنوس» امروز با نگاهی به رویداد‌های ادبی کشور و واکاوی ابعاد فکری مفاخر شعر معاصر، پخش می‌شود.

در بخش نخست این برنامه، تازه‌های ادبی در استان همدان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همزمان با برگزاری ششمین دوره جایزه «قلم هگمتانه»، مجید فروتن، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی این رویداد، از ارسال ۴۰۳ اثر به دبیرخانه این جایزه خبر می‌دهد، آماری که از استقبال اهالی قلم از این رویداد ادبی حکایت دارد.

در بخش دوم، عبدالله باقری حمیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر نقد ادبی، به سراغ جهان‌بینی یکی از تأثیرگذارترین شاعران معاصر می‌رود. این گفت‌و‌گو با تمرکز بر مسیر فکری و زیبایی‌شناسی سهراب سپهری در هشت دفتر شعری او، به تحلیل جایگاه این شاعر در سپهر ادبیات فارسی می‌پردازد.

همچنین «ققنوس» با طرح پرسشی تأمل‌برانگیز پیرامون مفهوم «جور دیگر دیدن» در اشعار سهراب سپهری، مخاطبان را به مشارکت دعوت می‌کند. در کنار مباحث کارشناسی، بخش‌های متنوعی همچون گزارش علیرضا نوری از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخش «وطن فارسی» و روایتی ویژه از زندگی و آثار سهراب سپهری، دیگر بخش‌های این برنامه را تشکیل می‌دهند.

«ققنوس» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه علوی‌نکو، مشاوره محتوایی مرتضی صداقت‌گو و گویندگی حامد موسوی، ساعت ۱۵، پخش می‌شود.

برنامه «هفت‌کوچه» پنجشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح، با نگاهی جامع به زیست‌بوم فرهنگی و تاریخی استان گیلان، شنوندگان رادیو فرهنگ را به سفری در اقلیم سبز این خطه می‌برد.

در این برنامه، مفاخر ادبی و هنری گیلان، از جمله زنده‌یاد امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) و شیون فومنی، مورد واکاوی قرار می‌گیرند. همچنین در بخش موسیقی، ضمن معرفی کتاب‌های تخصصی این حوزه، آثار و فعالیت‌های هنرمندانی، چون ناصر مسعودی، استاد قسمت‌خانی، خواننده ترانه‌های محلی تالش، و هادی آرزم، نوازنده ویولن، بازخوانی می‌شود.

بخش دیگری از این برنامه به آیین‌های مذهبی و سنتی گیلان اختصاص دارد؛ از سنت تشت‌گذاری در تالش تا آیین‌های کرب‌زنی و کرنا‌نوازی که نشان‌دهنده عمق باور‌های دینی مردم این منطقه است. در کنار بررسی صنایع‌دستی فاخر همچون «چادرشب»، گوشه‌هایی از تاریخ مبارزات و افتخارات گیلان نیز با مرور زندگی میرزا کوچک‌خان جنگلی و شهید یونس رودباری روایت خواهد شد.

همچنین در این برنامه، موضوعات روز اقتصادی و گردشگری، از جمله «اقتصاد دریامحور»، با حضور هادی‌پور، کارشناس مسائل گردشگری، بررسی می‌شود. «هفت‌کوچه» با گزارش‌های میدانی محمدنبی نوروزی و شعرخوانی همایون علیدوستی همراه است.

برنامه «هفت‌کوچه» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، نویسندگی عادله گلستانی، گویندگی سکینه ارجمندی و حامد عباسی پخش می‌شود.

برنامه «بازتاب» امروز در تلاقی دو مناسبت مهم، یعنی پایانِ هفته نیروی انتظامی و سومین سالگرد عملیات «طوفان‌الاقصی»، با رویکردی تحلیلی به تبیین پیوند‌های راهبردی میان امنیت ملی و تحولاتِ غرب آسیا می‌پردازد. این برنامه که به تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی و با اجرای احسان همتی از ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود، تلاش دارد تا با عبور از اخبارِ روزانه، درکی عمیق از جایگاه ایران در معادلاتِ امنیتِ منطقه و اقتدارِ داخلی ارائه دهد.

در بخش اصلی این نشستِ تحلیلی، با حضور محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل غرب آسیا، ابعاد راهبردی و پیامد‌های منطقه‌ای عملیات طوفان‌الاقصی در سومین سالگرد این واقعه مورد بازخوانی قرار می‌گیرد. در این گفت‌و‌گو، ضمن تحلیلِ دگرگونی‌هایِ میدان مقاومت، نقش گفتمانِ پایداری در تغییر موازنه قوا در منطقه بررسی خواهد شد.

«بازتاب» در ادامه، با پیوند زدنِ مفهومِ اقتدار در عرصه بین‌الملل به امنیتِ داخلی، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، به سراغِ بررسیِ نقشِ پلیس در پاسداری از امنیت و نظمِ عمومی کشور می‌رود. این برنامه با تلفیقِ این دو محور، می‌کوشد تا تصویری جامع از ابعادِ «امنیت»؛ از مرزهایِ برون‌مرزی تا امنیتِ درونی وِحدت‌بخش، برای مخاطبان رادیو فرهنگ ترسیم کند.