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معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از تصویب پنج رشته مهارتی جدید در مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی این واحد دانشگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،پژمان فاضلی گفت: برای توسعه آموزشهای مهارتی و فراهمکردن زمینه تحصیل دانشجویان در رشتههای متناسب با نیازهای روز بازار کار، پنج رشته مهارتی جدید در مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تصویب رسیده است.
وی افزود: پذیرش دانشجو در این رشتهها از مهرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و علاقهمندان میتوانند در رشتههای جدید این دانشکده ادامه تحصیل دهند.
معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رشتههای مصوب را به شرح زیر اعلام کرد:
• کاردانی حرفهای آشپزی
• کاردانی فنی بازیسازی رایانهای
• کاردانی حرفهای بازیگری
• کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتال
• کاردانی فنی معماری ـ دکوراسیون داخلی
فاضلی با اشاره به اهمیت توسعه رشتههای مهارتی گفت: ایجاد و گسترش رشتههای کاربردی و مهارتمحور، زمینه مناسبی برای توانمندسازی دانشجویان، تقویت مهارتهای حرفهای و فراهمکردن بستر ورود آنان به بازار کار ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با رویکرد توسعه آموزشهای مهارتی و کارآفرینانه، تلاش میکند با ارائه رشتههای متناسب با ظرفیتهای شغلی و نیازهای جامعه، مسیر تحصیل و مهارتآموزی دانشجویان را بیش از پیش به نیازهای واقعی بازار کار نزدیک کند.