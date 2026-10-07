معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از تصویب پنج رشته مهارتی جدید در مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،پژمان فاضلی گفت: برای توسعه آموزش‌های مهارتی و فراهم‌کردن زمینه تحصیل دانشجویان در رشته‌های متناسب با نیاز‌های روز بازار کار، پنج رشته مهارتی جدید در مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تصویب رسیده است.

وی افزود: پذیرش دانشجو در این رشته‌ها از مهرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در رشته‌های جدید این دانشکده ادامه تحصیل دهند.

معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رشته‌های مصوب را به شرح زیر اعلام کرد:

• کاردانی حرفه‌ای آشپزی

• کاردانی فنی بازی‌سازی رایانه‌ای

• کاردانی حرفه‌ای بازیگری

• کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتال

• کاردانی فنی معماری ـ دکوراسیون داخلی

فاضلی با اشاره به اهمیت توسعه رشته‌های مهارتی گفت: ایجاد و گسترش رشته‌های کاربردی و مهارت‌محور، زمینه مناسبی برای توانمندسازی دانشجویان، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و فراهم‌کردن بستر ورود آنان به بازار کار ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با رویکرد توسعه آموزش‌های مهارتی و کارآفرینانه، تلاش می‌کند با ارائه رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های شغلی و نیاز‌های جامعه، مسیر تحصیل و مهارت‌آموزی دانشجویان را بیش از پیش به نیاز‌های واقعی بازار کار نزدیک کند.