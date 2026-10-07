مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی از افزایش ۲۰ درصدی صدور تاییدیه ایمنی آسانسور‌ها در نیمه نخست سال جاری خبر داد و همزمان با اشاره به افزایش نظارت‌ها، نسبت به نقص‌های فنی بحرانی در آسانسور‌ها و تجهیزات شهربازی‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۵۰۰ مورد بازرسی از آسانسور‌های استان انجام شده که نتیجه آن صدور ۷۹۹ تاییدیه ایمنی بوده است.

او خاطرنشان کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

ابراهیم فخری، با تاکید بر الزام اخذ تاییدیه ایمنی برای صدور پایان‌کار ساختمان، تصریح کرد که آسانسور‌های دارای نقص تا زمان رفع کامل عدم‌انطباق‌ها، اجازه بهره‌برداری ندارند.

او در بخش تخصصی، از «عدم نصب سنسور‌های ایمنی» و «نبود سیستم برق اضطراری (UPS)» به عنوان اصلی‌ترین عوامل خطرناک یاد کرد و افزود: عدم عملکرد سنسور‌های ایمنی، عامل اصلی حوادث سقوط در چاه آسانسور است.

مدیرکل استاندارد همچنین گزارش داد|: در حوزه تفریحات شهری نیز ۶۹۰ مورد بازرسی از شهربازی‌ها انجام شده و در نیمه نخست سال، هیچ حادثه‌ای ناشی از نقص استاندارد در تجهیزات تفریحی استان گزارش نشده است.

وی تاکید کرد که تجهیزات دارای نقص، تا زمان دریافت مجوز استاندارد، پلمب و ممنوع‌الاستفاده خواهند بود.