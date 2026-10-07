دو حادثه آتش سوزی و تصادف در شهر اصفهان ۹ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

۹ مصدوم و یک کشته در دو حادثه تصادف و آتش سوزی در اصفهان

۹ مصدوم و یک کشته در دو حادثه تصادف و آتش سوزی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۴نفر در حادثه آتش‌سوزی در خیابان برازنده اصفهان خبر داد و گفت: در حادثه واژگونی پراید در محور ظفرقند نیز یک نفر فوت و پنج نفر مصدوم شدند.

عباس عابدی افزود: حادثه آتش‌سوزی ساعت ۰۰:۲۰ بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه در خیابان برازنده اصفهان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در پی این حادثه دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و چهار نفر شامل دو مرد و دو زن مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) منتقل شدند.

وی تصریح کرد: علت وقوع این حادثه از سوی سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

عابدی همچنین از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان اردستان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱:۴۴ بامداد امروز در ۱۵ کیلومتری ظفرقند از سمت نایین رخ داد.

وی افزود: در این حادثه نیز دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند که بر اثر آن پنج نفر شامل دو مرد ۷۰ و ۲۴ ساله و سه کودک ۹، ۱۲ و ۱۷ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: در این حادثه یک زن ۶۵ ساله نیز جان خود را از دست داد.