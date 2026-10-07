رئیس کمیسیون عمران و عضو شورای اسلامی شهر یزد از اجرای ۷۵۰ متر از عملیات عمرانی بلوار امام محمد باقر (ع) با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این محور به موازات خیابان کاشانی احداث می‌شود و با تکمیل آن، امکان ایجاد مسیر جایگزین و کاهش بار ترافیکی این خیابان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدعلی اعتباری از اجرای ۷۵۰ متر از عملیات عمرانی بلوار امام محمد باقر (ع) با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این محور به موازات خیابان کاشانی احداث می‌شود و با تکمیل آن، امکان ایجاد مسیر جایگزین و کاهش بار ترافیکی این خیابان فراهم خواهد شد. وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این طرح، اظهار کرد: بلوار امام محمد باقر (ع) از میدان قرآن آغاز شده و تا بلوار مدرس ادامه دارد و در مجموع یک هزار و ۳۰۰ متر طول خواهد داشت که عملیات اجرایی در بخش ۷۵۰ متری آن صورت گرفته است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۵ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و ۱۴ هزار و ۲۵۰ مترمربع آسفالت انجام شده و سه هزار متر طول نیز سنگ جدول اجرا شده است. همچنین عملیات لوله‌گذاری به طول ۸۰۰ متر انجام شده است. اعتباری ادامه داد: عرض هر باند این بلوار ۹.۵ متر است و برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد درباره وضعیت آزادسازی مسیر نیز گفت: آزادسازی ۲۰۰ متر از مسیر در حال اجرا است و برای ۳۵۰ متر دیگر نیز اقدامات و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش این محور در شبکه معابر شهر یزد خاطرنشان کرد: با توجه به موازی بودن این مسیر با خیابان کاشانی، تکمیل بلوار امام محمد باقر (ع) می‌تواند به توزیع تردد و کاهش بار ترافیکی در خیابان کاشانی کمک کند.