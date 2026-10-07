طرح مشترک ضربت و تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و ناوگان مسافربری با همکاری پلیس راه استان لرستان و خوزستان اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح مشترک ضربت و تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و ناوگان مسافربری با همکاری پلیس راه استان لرستان از امروز خبر داد.

سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: این طرح ضربتی شامل نظارت و کنترل بر سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی درحوزه پلیس راه اندیمشک - خرم آباد است.

وی افزود: در این طرح پلیس با خودرو‌هایی که مرتکب تخلفات مذکور شوند برخورد و در صورت ارتکاب رانندگان به ۲ تخلف همزمان به عنوان تخلف حادثه ساز و دارای نمره منفی محسوب می‌شوند و علاوه بر اعمال قانون خودروی متخلفان را توقیف خواهند کرد.

سرهنگ حسنوند اظهار داشت: از همه رانندگان تقاضا داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.

رئیس پلیس راه خوزستان پیش از این از اجرای طرح‌های ویژه ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در راه‌های استان خبر داد و تصریح کرد: برخورد قاطع، بدون اغماض و پیگیری حقوقی با رفتار‌های مخاطره‌آمیز ترافیکی با رانندگان پرخطر در این طرح صورت می‌گیرد.