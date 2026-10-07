به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همت‌زاده گفت: مطابق با ضوابط قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، تجهیزات مورد استفاده در تبادلات عمومی از جمله باسکول‌های جاده‌ای، برای صیانت از حقوق متوازن آحاد جامعه، باید در فواصل زمانی معین مورد آزمون صحت عملکرد قرار گیرند. همچنین، نصب برچسب گواهی آزمون معتبر بر روی این تجهیزات جهت نظارت عمومی الزامی است.

وی با تأکید بر اهمیت این حوزه افزود: از آنجایی که باسکول‌های جاده‌ای نقش کلیدی در دقت اندازه‌گیری‌های تجاری و اقتصادی ایفا می‌کنند، نظارت مستمر بر عملکرد آنها در واحد‌های تولیدی، شرکت‌های حمل‌ونقل، مرغداری‌ها، سیلو‌ها و مراکز خرید گندم، برای تضمین رضایت عمومی و اجرای عدالت اقتصادی، در اولویت برنامه‌های این اداره قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد:به صاحبان باسکول‌های غیر استاندارد برای رفع نواقص مهلت داده می‌شود؛ اما در صورت عدم انطباق در آزمون‌های مجدد، مراجع قانونی و قضایی جهت برخورد با واحد‌های متخلف معرفی خواهند شد.