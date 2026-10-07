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تاب آوری و افزایش خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۸۵ درصد مواد غذایی در داخل تولید می‌شود گفت بخش کشاورزی این روز‌ها روندی رو به رشد را تجربه می‌کند تا جایی که ایران در تولید بسیاری از محصولات نه تنها به خودکفایی رسیده بلکه در عرصه صادرات هم گام گذاشته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- ۰۹:۴۰
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برچسب ها: خودکفایی کشور ، تولید محصول ، محصولات کشاورزی
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