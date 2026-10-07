نماینده ولی فقیه در استان در دیدار جمعی از نخبگان استان گفت: علم و دانش اگر با دین و ایمان همراه شود سبب پیشرفت کمالات معنوی، خیرخواهی و ایثار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار جمعی از نخبگان استان گفت: علم و دانش اگر با دین و ایمان همراه شود سبب پیشرفت کمالات معنوی، خیرخواهی و ایثار می‌شود و اگر به مادیات محدود شود منجر به فساد و تخریب می‌شود که جامعه امروز شاهد آن است.

آیت الله عبادی شهید چمران را الگویی شایسته نخبگان دانست و گفت: شهید چمران از افراد برجسته نخبه و دارای عرفان در کشور بود که راه و روش وی می‌تواند راهنمای نخبگان، دانشجویان و اساتید باشد.

شاه رضایی مدیرکل تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان کشور هم نامگذاری ۱۰ مهر سالروز ولادت دکتر شهید چمران به نام روز نخبگان را برای تاریخ ایران اسلامی هوشمندانه دانست و گفت: جنگ امروز در ایران اسلامی به جنگ نظامی محدود نمی‌شود و یک بُعد آن در حوزه نخبگانی کشور است.