رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغی معادل ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال جرایم سایبری کشف و حساب‌های مجرمان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ حبیب‌الله بهمنی رئیس پلیس فتا خوزستانگفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال از جرایم سایبری کشف و حساب‌های مجرمان مسدود شده است و ۱۶۰ میلیارد ریال نیز به حساب شهروندان بازگردانده شده است.

او با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد جرایم ثبت‌شده در فضای مجازی ماهیت اقتصادی دارند افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا به کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی اختصاص دارد و مقابله با این جرایم نیازمند افزایش آگاهی عمومی است.

رئیس پلیس فتا خوزستان یکی از پرتکرارترین شیوه‌های کلاهبرداری را دریافت بیعانه توسط فروشندگان جعلی در نرم افزار‌های واسط عنوان کرد و گفت: کلاهبرداری از طریق سایت‌ها و برنامه‌هایی مانند دیوار و شیپور همچنان از پرشمارترین عناوین پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا است.

بهمنی ادامه داد: استفاده مجرمان از هوش مصنوعی و تولید تصاویر جعلی با سوءاستفاده از تصاویر پروفایل شهروندان، از آسیب‌های نوظهوری است که ضرورت توجه بیشتر مردم به حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی را دوچندان کرده است.

او افزود: شهروندان باید در معاملات خود از قابلیت خرید امن در برنامه‌هایی مانند دیوار استفاده کنند تا احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران کاهش یابد.

رئیس پلیس فتا خوزستان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه جرم سایبری، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اعلام کنند تا اقدامات لازم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.