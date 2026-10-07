به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: چهارمین همایش سراسری نماز این قرارگاه در سال جاری با شعار «نماز منشأ تحول و نماد انسجام» برگزار می‌شود.

سرهنگ دوم پاسدار سید حسین موسوی با با تشریح محور‌های علمی و پژوهشی همایش اظهار داشت: در بخش علمی، محور «نماز؛ هویت‌ساز، معنویت‌آفرین و بنیان مقاومت» پیش‌بینی شده و در حوزه تبلیغ و ترویج نیز محور‌های «نماز؛ منشأ قدرت نرم و اقتدار معنوی رزمنده»، «نماز و تولید روحیه مقاومت در میدان‌های سخت»، «نماز جماعت؛ الگوی انسجام سازمانی در سپاه»، «نماز و فرماندهی الهی؛ از بندگی تا مسئولیت‌پذیری»، «نماز؛ سرچشمه اخلاص، شجاعت و آمادگی جهادی»، «نماز و تربیت پاسدار تراز انقلاب اسلامی»، «نماز؛ پیوند جهاد بیرونی با جهاد اکبر»، «نماز و فرهنگ شهادت؛ از محراب تا میدان»، «نماز؛ عامل حفظ سرمایه معنوی نیرو‌های مسلح» و «نماز و امیدآفرینی در نبرد شناختی» مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش ویژه سربازان وظیفه نیز محور‌هایی همچون «نماز؛ عامل تقویت روحیه تعبد»، «نماز؛ سپر معنوی در برابر رذایل اخلاقی»، «نماز جماعت؛ الگوی آرامش و دلگرمی»، «نماز و امیدآفرینی در نبرد شناختی»، «نماز واجب بی‌قید و شرط» و «نماز؛ عامل تربیت و نماد انسان‌ساز» در نظر گرفته شده است.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را در رشته‌های علمی شامل مقاله و کتاب، هنر‌های تجسمی شامل عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، اینفوگرافیک و طراحی پوستر، هنر‌های نمایشی شامل فیلم کوتاه، انیمیشن، پویانمایی، موشن‌گرافیک و کلیپ، هنر‌های آوایی شامل سرود، تواشیح، تک‌خوانی و پادکست، و بخش ادبی شامل شعر، داستانک و یادداشت تا هفتم آبان ماه سال جاری به روابط عمومی رده‌های نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان یا ارسال از طریق لینک @NaMaz_۴_۰۵ در پیام‌رسان ایتا به دبیرخانه همایش ارسال کنند.