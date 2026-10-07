رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از قرار گرفتن ۱۳ طرح حوزه سلامت در اختیار مجمع خیرین سلامت استان خبر داد و گفت: بخشی از طرح های بهداشتی و درمانی استان اردبیل با مشارکت مستقیم خیران در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نشست مجمع خیرین سلامت استان اردبیل با آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، اظهار کرد: مشارکت خیران در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از نیاز‌های حوزه تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان را پوشش داده است.

وی با اشاره به طرح های در دست پیگیری مجمع افزود: توسعه اورژانس بیمارستان فاطمی، بازسازی بخش ICU بیمارستان فاطمی و احداث و توسعه درمانگاه تخصصی شهرستان بیله‌سوار از جمله طرح‌هایی ست که در حال حاضر در مجموعه مجمع خیرین سلامت استان دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درباره طرح توسعه اورژانس بیمارستان فاطمی هم گفت: ساختمان انتقال خون از محل اجرای این طرح جابه‌جا شده و مراحل بعدی طرح در حال پیگیری است.

داورنیا با اشاره به شیوه تأمین اعتبار برخی طرح‌های سلامت بیان کرد: طرح‌های حوزه سلامت با اعتبار کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان توسط خیرین سلامت اجرا و هزینه‌های آن از سوی خیران تأمین می‌شود و در برخی طرح‌ها نیز دانشگاه علوم پزشکی در کنار خیران مشارکت دارد.

عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت استان اردبیل با قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره سابق و شورای مجمع، ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت هیئت‌مدیره جدید، ظرفیت خیران برای تأمین نیاز‌های زیرساختی و تجهیزاتی حوزه سلامت استان اردبیل بیش از گذشته به کار گرفته شود.