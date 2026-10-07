مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌شرقی از پوشش ۶۸ درصدی مشمولان این صندوق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی امین بلالی با تبریک روز روستا و عشایر به همه زحمتکشان جامعه روستایی و عشایری گفت: این استان با پوشش ۳۱۵ هزار و ۵۴۰ نفر در شاخص‌های مختلف عملکردی صندوق از جمله جذب مشمولان، صدور احکام مستمری و جذب اعتبارات ملی در صدر کشور قرار دارد.

وی اظهار کرد: این صندوق با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد پشتوانه‌ای مطمئن برای معیشت اقشار مولد جامعه، بر مبنای اصل ۲۹ قانون اساسی شکل گرفته و امروز یکی از سازوکار‌های مهم حمایت بیمه‌ای از جامعه روستایی، عشایری و گروه‌های هدف در کشور به شمار می‌رود.

وی با تشریح عملکرد صندوق در استان افزود: آذربایجان‌شرقی در ارزیابی‌های کشوری، رتبه نخست جذب مشمولان، رتبه اول در صدور احکام، رتبه اول پرداخت مستمری و رتبه نخست جذب اعتبارات ملی و پرداخت تسهیلات به مستمری‌بگیران را به دست آورده است که این جایگاه حاصل همراهی بیمه‌شدگان، کارگزاری‌ها و مجموعه عوامل اجرایی صندوق در استان است.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌شرقی با اشاره به جامعه هدف این صندوق گفت: در استان ۴۶۲ هزار و ۲۱۲ نفر در صندوق عضو هستند که تاکنون ۳۱۵ هزار و ۵۴۰ نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

بلالی ادامه داد: در حالی که میانگین کشوری پوشش مشمولان حدود ۴۰ درصد است، این شاخص در آذربایجان‌شرقی به ۶۸ درصد رسیده و استان از این منظر نیز عملکرد قابل توجهی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در میان شهرستان‌های کشور، تنها سه شهرستان تبریز، بستان‌آباد و اهر توانسته‌اند به پوشش صددرصدی و بالاتر از آن دست پیدا کنند که هر سه شهرستان در آذربایجان‌شرقی قرار دارند.

بلالی با تشریح گروه‌های مشمول این بیمه گفت: ساکنان روستاها، مناطق عشایری و شهر‌های دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت که عضو سایر صندوق‌های بیمه‌ای نباشند، می‌توانند از خدمات صندوق بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: فعالان ۲۳۰ شغل مرتبط با حوزه کشاورزی و قالیبافی، شاغلان ۷۸ حرفه مرتبط با صنایع دستی، کارگران فصلی روستایی و شهری، رانندگان حمل‌ونقل بین‌شهری بار و مسافر ساکن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، تعاونی‌گران و فعالان مشاغل خرد روستایی و عشایری نیز در زمره جامعه هدف صندوق قرار دارند.

به گفته وی متقاضیان عضویت باید در محدوده سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار داشته باشند و همزمان نمی‌توانند در صندوق‌های بیمه اجتماعی دیگر بیمه‌پردازی داشته باشند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان با اشاره به حمایت دولت از بیمه‌شدگان اظهار کرد: ۷۰ درصد حق بیمه این صندوق توسط دولت تأمین می‌شود و از این منظر، دولت نقش حمایتی و کارفرمایی قابل توجهی در این نظام بیمه‌ای دارد.

بلالی بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت از خانواده بیمه‌شدگان را از مهم‌ترین خدمات صندوق عنوان کرد و گفت: امکان نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای و خرید سوابق خدمت سربازی نیز برای بیمه‌شدگان فراهم شده است.

وی افزود: برای برخورداری از مستمری بازنشستگی، بیمه‌شده باید حداقل ۶۵ سال سن و دست‌کم ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

مدیرکل صندوق استان درباره حمایت از بازماندگان نیز گفت: سازوکار صندوق به گونه‌ای است که همسر و فرزندان بیمه‌شده متوفی می‌توانند از مستمری مربوطه بهره‌مند شوند و در موارد مشمول، دریافت مستمری برای افراد واجد شرایط خانواده امکان‌پذیر است. همچنین زنان می‌توانند علاوه بر مستمری خود، در صورت احراز شرایط، از مستمری همسر متوفی نیز بهره‌مند شوند.

بلالی با اشاره به عملکرد صندوق در حوزه مستمری‌ها اظهار کرد: تاکنون در آذربایجان‌ شرقی ۳۳ هزار و ۵۰ حکم مستمری صادر شده است که از این تعداد ۱۶ هزار و ۶۵۱ حکم مربوط به فوت، یک هزار و ۲۰۸ حکم مربوط به ازکارافتادگی و پنج هزار و ۶۷۱ حکم بازنشستگی پیش از موعد و ۹ هزار و ۵۲۰ حکم نیز مربوط به بازنشستگی ناشی از سالمندی بوده است.

وی تأکید کرد: کسب رتبه نخست کشوری آذربایجان‌شرقی در صدور احکام مستمری، نشان‌دهنده حجم خدمات ارائه‌شده و ظرفیت اجرایی صندوق در استان است.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌شرقی همچنین به اجرای طرح بیمه رایگان مادران دارای سه فرزند و بیشتر اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ هزار مادر در استان در قالب این طرح تحت پوشش بیمه‌ای رایگان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بانوان حدود ۲۵ درصد جمعیت بیمه‌شدگان صندوق در آذربایجان‌شرقی را تشکیل می‌دهند که این موضوع بیانگر حضور قابل توجه زنان در جامعه بیمه‌شدگان استان است.

بلالی با اشاره به اقدامات حمایتی صندوق در حوزه تسهیلات اظهار کرد: در یک سال گذشته، بیش از سه هزار نفر از مستمری‌بگیران استان تسهیلات کم‌بهره در مبالغ ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌ شرقی در جذب اعتبارات ملی و پرداخت تسهیلات به مستمری‌بگیران نیز رتبه نخست کشور را کسب کرده است و این موضوع از استمرار سیاست‌های حمایتی صندوق در استان حکایت دارد.