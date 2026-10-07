مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از انتشار تعیین محدوده حفاظتی اراضی ملی موسوم به رویشگاه گون در شهرستان اراک و ممنوعیت هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از انتشار تعیین محدوده حفاظتی ۲۳۵۸.۹۱۲ هکتار از اراضی ملی موسوم به رویشگاه گون در شهرستان اراک خبر داد.

عبدالحسین محمدی افزود: این اراضی دارای حدود اربعه مشخص بدین شرح است: شمال: اراضی گل‌تپه، جنوب: اراضی ملی پلاک ساکی، شرق: اراضی اندریپا و غرب: اراضی شمس‌آباد.

او گفت: هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در این محدوده‌ها بر اساس مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، جرم محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی و یا حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را بلافاصله با تلفن ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع، به یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گزارش دهند.