به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری گفت:در شروع سال تحصیلی جدید، ۱۳۷ دستگاه اتوبوس در معابر فرعی و اصلی به صورت رایگان در خدمت دانش‌آموزان، دانشجویان و شهروندان هستند و این خدمت‌رسانی رایگان تا پایان آبان ادامه خواهد داشت.

علی زنگی‌آبادی افزود: در بازه زمانی ابتدای مهر به‌ویژه با توجه به آغاز سال جدید تحصیلی، با افزایش فعالیت در حوزه اتوبوس، تاکسی و سرویس مدارس مواجه هستیم و بر حسب شرایط پیش‌رو، از ابتدای شهریورماه برنامه‌ریزی برای افزایش فعالیت‌ها و اجرای مقدمات لازم را برای ورود به مهرماه در دستور کار قرار دادیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سیستم حمل‌ونقل عمومی در بخش اتوبوس‌های درون شهری ۱۳۷ دستگاه اتوبوس در مدار فعالیت هستند، گفت: حجم سفر در خط‌مسیر یک، نسبت به سایر خطوط بیشتر بوده و تقاضا همچنان برای این خط وجود دارد؛ در این راستا از ۲۰ شهریورماه، تعداد اتوبوس‌ها افزایش یافتند و اتوبوس‌هایی با قابلیت نوسازی به چرخه وارد شدند.

زنگی‌آبادی به رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی در بخش اتوبوس‌های درون‌شهری تا آخر شهریورماه طبق دستور شهردار کرمان اشاره کرد و گفت: به دلیل استقبال خوب شهروندان و با تصویب شورای اسلامی شهر، این خدمت‌رسانی رایگان تا آخر آبان‌ماه ادامه خواهد یافت؛ چراکه هدف تنها استقبال از حمل‌ونقل عمومی و استفاده کمتر از خودروی شخصی است و این استقبال خوب ارزیابی می‌شود.