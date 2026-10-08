مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: یکصد هزار واحد مسکونی در روستا‌های خوزستان از سال ۱۳۸۴ تاکنون با بهره‌گیری از طرح ویژه مسکن روستایی نوسازی، احداث و مقاوم‌سازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمود اکبری فضلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، حجم قابل توجهی از نیاز‌های اساسی مسکن در مناطق روستایی استان پوشش داده شده و در حال حاضر فرآیند احداث و مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی با هدایت بنیاد مسکن در جریان است.

او با اشاره به نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق این طرح‌ها افزود: سالانه به‌طور میانگین حدود هشت هزار واحد مسکونی به بانک‌های عامل معرفی می‌شود که پس از طی مراحل اداری و عقد قرارداد، فرآیند احداث آغاز می‌شود.

اکبری فضلی به موضوع تسهیلات حمایتی در این بخش اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از طرح‌ها از محل تسهیلات بلاعوضی که با همکاری کمیته امداد و بهزیستی در اختیار مردم قرار گرفته، مدیریت و اجرا می‌شود که این امر نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های روستاییان دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی به بانک‌ها معرفی و قرارداد آنها منعقد شد، از این تعداد، حدود ۲ هزار واحد عملیات اجرایی آنها به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است.

او با اشاره به هدفگذاری شده معرفی چهار هزار واحد مسکونی جدید به بانک‌های عامل برای آغاز روند احداث تا پایان سال جاری گفت: تلاش این مجموعه فراهم کردن مسکن مقاوم و باکیفیت است که مایه آرامش و امنیت خاطر مردم در روستا‌ها باشد.