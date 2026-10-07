فریمان با ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر، دیشب، سردترین شهر خراسان رضوی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از هواشناسی خراسان رضوی، سبزوار با ۳۱ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر‌خراسان رضوی بود.

دما در مشهد نیز در روز گذشته بین ۱۳ و ۲۷ درجه سلسیوس در نوسان بود.

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و اطلاعات هواشناسی، روزهای پنج‌شنبه و جمعه ضمن افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد در پاره‌ای نقاط گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. همچنین از اوایل وقت شنبه تا دوشنبه هفته آینده بارش به شکل رگبار باران در سطح استان رخ خواهد داد.