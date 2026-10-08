به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رقابت ها که به میزبانی استان البرز برگزار شد ؛ تیم سمنان به مربیگری سمیرا سنگسری و شیدا قلی زاده ۷مدال طلا،۶ مدال نقره و ۴ مدال برنز کسب کردند.

مقام آوران این دوره از مسابقات عبارتند از :

هانا ایمانی نسب مقام اول کاتا انفرادی خردسالان

نفس خیرالدین مقام اول کاتا انفرادی نونهالان الف

فاطمه فیض مقام اول کاتا انفرادی نونهالان ب

سیده مهدیس میرزاده مقام اول کاتا انفرادی نونهالان ب

سحرناز صدفی درویش مقام اول کاتا انفرادی خردسالان ب

فاطمه علی پور مقام اول کاتا انفرادی نونهالان ب

المیرا یوسفی مقام اول کومیته کومیته نونهالان

ترانه عبدوس مقام دوم کاتا انفرادی نونهالان الف

یسنا راستین مقام دوم کاتا انفرادی خردسالان ب

کوثر راد مقام دوم کاتا انفرادی نونهالان ب

آتریسا مردانی مقام دوم کاتا انفرادی نونهالان ب

پانیسا نوروزیان مقام دوم کومیته نونهالان الف

یسنا راستین مقام دوم کومیته خردسالان

سحرناز صدفی درویش مقام سوم کومیته خردسالان ب

فاطمه علی پور مقام سوم کومیته نونهالان الف

کیانا راد مقام سوم کاتا انفرادی خردسالان الف

طناز پرده یاقوت مقام سوم کومیته نونهالان ب