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دختران شوتوکان WMMF سمنان در مسابقات قهرمانی کشور ۱۷ مدال رنگارنگ کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رقابت ها که به میزبانی استان البرز برگزار شد ؛ تیم سمنان به مربیگری سمیرا سنگسری و شیدا قلی زاده ۷مدال طلا،۶ مدال نقره و ۴ مدال برنز کسب کردند.
مقام آوران این دوره از مسابقات عبارتند از :
هانا ایمانی نسب مقام اول کاتا انفرادی خردسالان
نفس خیرالدین مقام اول کاتا انفرادی نونهالان الف
فاطمه فیض مقام اول کاتا انفرادی نونهالان ب
سیده مهدیس میرزاده مقام اول کاتا انفرادی نونهالان ب
سحرناز صدفی درویش مقام اول کاتا انفرادی خردسالان ب
فاطمه علی پور مقام اول کاتا انفرادی نونهالان ب
المیرا یوسفی مقام اول کومیته کومیته نونهالان
ترانه عبدوس مقام دوم کاتا انفرادی نونهالان الف
یسنا راستین مقام دوم کاتا انفرادی خردسالان ب
کوثر راد مقام دوم کاتا انفرادی نونهالان ب
آتریسا مردانی مقام دوم کاتا انفرادی نونهالان ب
پانیسا نوروزیان مقام دوم کومیته نونهالان الف
یسنا راستین مقام دوم کومیته خردسالان
سحرناز صدفی درویش مقام سوم کومیته خردسالان ب
فاطمه علی پور مقام سوم کومیته نونهالان الف
کیانا راد مقام سوم کاتا انفرادی خردسالان الف
طناز پرده یاقوت مقام سوم کومیته نونهالان ب