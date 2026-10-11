مصرف نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های پرقند مثل نوشابه، آبمیوه صنعتی، شیرینی و کیک‌های خامه‌دار موجب نوسان شدید قند خون و کاهش تمرکز و حافظه دانش آموزان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: مصرف نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های پرقند مثل نوشابه، آبمیوه صنعتی، شیرینی و کیک‌های خامه‌دار موجب نوسان شدید قند خون و کاهش تمرکز و حافظه دانش آموزان می‌شوند.

نسیم عابدی در خصوص خوراکی‌های نامناسب در تغذیه به ویژه برای دانش آموزان، افزود: تنقلات پرنمک و چرب مثل چیپس و پفک، ارزش غذایی پایینی دارند و اشتهای دانش‌آموزان را برای وعده اصلی کم می‌کنند.

وی تاکید کرد: کم‌آبی خفیف یکی از دلایل پنهان خستگی و کندی ذهن است، بنابر این همراه داشتن بطری آب و نوشیدن منظم آن در طول روز مدرسه به حفظ هوشیاری و عملکرد حافظه دانش آموزان کمک می‌کند.

رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به موضوع مهم ایمنی غذا نیز ادامه داد: هنگام خرید مواد غذایی بسته‌بندی‌شده، بررسی تاریخ تولید و انقضا ضروری است.

وی اضافه کرد: میوه و غذای همراهی که از خانه آورده می‌شود، باید در شرایط مناسب نگهداری شود تا در هوای گرم فاسد نشود نکته مهم دیگر اینکه شستن دست‌ها قبل از غذا نیز یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌های ناشی از غذا است.

رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: والدین می‌توانند با الگو بودن خود و اصلاح ساختار غذایی سفره خانواده و مدارس با فراهم کردن گزینه‌های غذایی سالم، محیطی حمایتی برای رشد و سلامت دانش‌آموزان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم هر دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید، هم تغذیه‌ای سالم داشته باشد و هم با تمرکز بالا به یادگیری بپردازد، خاطر نشان کرد: میان‌وعده‌هایی که به حافظه کمک می‌کنند، همان خوراکی‌هایی هستند که با تأمین انرژی پایدار، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌های ضروری از افت قند خون و خستگی ذهنی جلوگیری می‌کنند.

به گفته عابدی، افت قند خون یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش تمرکز و ضعف حافظه کوتاه‌مدت در ساعات مدرسه است.

این متخصص تغذیه با تاکید بر رعایت میان وعده‌های تقویت‌کننده حافظه گفت: انواع مغز‌ها (گردو، بادام، پسته و فندق) منبع غنی از چربی‌های سالم، ویتامین‌ای، روی و منیزیم هستند که همگی در عملکرد شناختی و تقویت حافظه نقش دارند.

وی با اشاره به میوه‌های خشک و خشکبار (انجیر، توت، کشمش و برگه زردآلو) نیز اظهار داشت: این خوراکی‌ها انرژی پایدار و بدون افت ناگهانی قند خون فراهم می‌کنند و سرشار از آهن و فیبر هستند، همچنین کم‌خونی ناشی از کمبود آهن یکی از دلایل شایع کاهش تمرکز در دانش‌آموزان است.

رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به میوه‌های تازه فصل (سیب، پرتقال، موز و نارنگی) نیز گفت: ویتامین سی و آنتی‌اکسیدان‌های موجود در میوه‌ها از سلول‌های مغزی محافظت و به بهبود خلق‌وخو کمک می‌کنند؛ موز به دلیل دارا بودن پتاسیم و منیزیم، در انتقال پیام‌های عصبی نقش دارد.

عابدی به نقش مهم مصرف نان سبوس‌دار با پنیر و گردو نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب غلات کامل (نان سنگک یا بربری) با پروتئین پنیر و چربی سالم گردو، یک میان وعده متعادل و پایدار برای مغز فراهم می‌کند که این ترکیب در منابع وزارت بهداشت به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های میان وعده مدرسه معرفی شده است.

وی اظهار داشت: شیر منبع کلسیم، پروتئین و ویتامین‌های گروه بی است و بیسکویت سبوس دار انرژی آرامی آزاد می‌کند که این ترکیب از افت انرژی در زنگ‌های پایانی صبح جلوگیری خواهد کرد.

به گفته این متخصص تغذیه، تخم‌مرغ نیز با محتوای کولین برای حافظه و یادگیری ضروری است و منبع کامل پروتئین محسوب می‌شود و یک تخم‌مرغ آب‌پز همراه با نان سبوس‌دار، میان‌وعده‌ای مقوی و ساده است.