به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: اولین روز از هفته ملی کودک به نام لبخند‌هایی که از یاد نمی‌روند#۱۶۸ (روز روایت کودکان و نوجوانان شهید و رویا‌هایی که در حافظه وطن باقی می‌مانند، به‌ویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب )نام گذاری شده است.

زمین، خانه فردای ما(روز طبیعت و محیط‌زیست سالم، کودک آگاه، محیط‌زیست سالم، ایران پایدار)، خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده می‌شود (روز خانواده مبتنی بر گفت‌و‌گو، امنیت و همراهی)، بازی؛ زبان کودکی (روز نشاط، خلاقیت، دوستی و ساختن جهان از مسیر بازی)، کتاب؛ هزار راه به سوی فردا (روز خواندن، قصه، تخیل، عدالت فرهنگی و کشف جهان تازه)، وطن، خانه همه کودکان (روز کودکان با نیاز‌های ویژه، همدلی و دسترسی برابر به خدمات) و کودکان سازندگان فردا (روز دانش، علوم و فناوری‌های نوین، هنر، خلاقیت و نقش فعال کودک در آینده کشور) عناوین روز‌های هفته ملی کودک ۱۴۰۵ است.