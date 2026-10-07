به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مردم قدرشناس مرکز استان شامگاه سه شنبه در دویست‌وبیستمین شب از تجمعات شبانه، با پیکر شهید مدافع امنیت «امیرحسین قاسمی» وداع کردند.

این آیین در محل جمعات شبانه مردم ساری برگزار شد و مردم با حضور پرشور، پیکر مطهر این شهید فراجا را در مقابل دیدگان خانواده‌اش مورد استقبال و تکریم قرار دادند.

استوار دوم شهید امیر حسین قاسمی در ۱۳ مهر ماه طی حمله تروریستی افراد مسلح به گشت انتظامی در محور بمپور به ایرانشهر به شهادت رسید.

تروریست‌های مسلح روز دوشنبه ۱۳ مهر، هنگام گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم، به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند که در این حمله شهید نظام دست‌گشاده و شهید امیرحسین قاسمی به شهادت رسیدند.

شهید امیرحسین قاسمی، متولد هشتم خرداد ۱۳۸۱ و اهل شهرستان ساری، از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور بود که در این حمله به شهادت رسید.

مراسم تشییع پیکراین شهید امروز چهارشنبه پانزدهم مهر، با حضور مردم قدرشناس ساری تشییع و برای تدفین به زادگاهش، روستای امره شهرستان ساری، منتقل و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده خواهد شد.

گزارش از بنیامین مرشدی