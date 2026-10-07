بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۵ مهر ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان و افزایش نرخ برخی انواع میلگرد و تیرآهن همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۵ هزار تومان معامله می‌شود و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با نرخ ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان به فروش می‌رسد و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۱۸۰۰ تومان افزایش، به ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۲۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود. همچنین میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲۰۰ تومان رشد، ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با هزار تومان افزایش، ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود.

در بازار تیرآهن نیز افزایش قیمت در برخی مقاطع ادامه داشت. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان رشد در کانال ۱۳۰ هزار تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با هزار تومان افزایش به ۱۱۱ هزار و ۴۵۴ تومان رسید.

تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد. همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان رشد، ۱۳۹ هزار و ۴۹۰ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو نیز با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۰۹ هزار و ۵۴۵ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. تیرآهن ۱۴ اشتهارد با هزار تومان رشد به ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان رسیده و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز با همین نرخ به فروش می‌رسد.

امروز (۱۵ مهر ۱۴۰۵)؛ سیمان پاکتی تهران تیپ ۲ (عمده) با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب با قثیمت ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

همچنین سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.