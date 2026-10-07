



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در متن این پیام آمده است :



بسم‌الله الرحمن الرحیم إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت جانباز گرانقدر و ایثارگر سرافراز، مرحوم حاج فتاح رستمی، پدر بزرگوار شهیدان والامقام شتاو و لولاو رستمی و پدر جانباز سرافراز بختیار رستمی، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این پدر فداکار که خود از یادگاران دوران پرافتخار دفاع مقدس و مجاهدان راه عزت و سربلندی ایران اسلامی بود، با تقدیم دو فرزند عزیزش در راه دفاع از ارزش‌های والای انسانی و اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، صبر و ایثار را به نمایش گذاشت و با تحمل رنج جانبازی، تا پایان عمر بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند ماند.

بی‌تردید، نام و یاد این پدر صبور و خانواده معظم رستمی که با تقدیم فرزندان شهید و تحمل آلام جانبازی، برگ زرینی بر دفتر پرافتخار ایثار و مقاومت مردم شریف شهرستان پاوه افزودند، همواره در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد بود.

اینجانبان ضمن ابراز همدردی و تسلیت این ضایعه اندوهبار به خانواده معزز رستمی، جامعه ایثارگری استان کرمانشاه و مردم قدرشناس شهرستان پاوه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و هم‌نشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه