به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهر شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان ۱۳۱، مسجدسلیمان ۱۲۹، شوش ۱۲۵، اهواز ۱۲۴، اندیمشک ۱۲۲، گتوند ۱۱۹، آبادان ۱۰۳ و ملاثانی ۱۰۲ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.