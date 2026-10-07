استاندار گیلان گفت: باید با رفع موانع زیرساختی، کاهش مراحل اداری و تسهیل فعالیت بازرگانان، از بازگشت بار تجاری به مسیر‌های قبلی جلوگیری کرد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گیلان که با حضور محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در سالن غدیر استانداری برگزار شد، تغییر مسیر بخشی از بار تجاری کشور از جنوب به شمال را فرصتی طلایی برای گیلان دانست و گفت: باید از شرایط ایجادشده برای تثبیت جایگاه استان در راهگذر شمال–جنوب استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این فرصت در صورت بی‌توجهی به مشکلات موجود می‌تواند موقتی باشد، افزود: اگر امروز مشکلات تجار، رانندگان، خطوط کشتیرانی، گمرک و پایانه‌ها برطرف نشود، با عادی شدن شرایط تجارت در جنوب، احتمال بازگشت بار به مسیر‌های گذشته وجود دارد و یک فرصت تاریخی برای ماندگار شدن تجارت در شمال کشور از دست خواهد رفت.

استاندار گیلان تأکید کرد: برای ماندگاری بار در شمال باید موانع موجود در همه بخش‌های حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کاهش یابد و مراحل پیچیده اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به حداقل برسد.

کاهش و تسهیل مراحل اداری، شرط ماندگاری تجارت در گیلان

هادی حق‌شناس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرآیند‌های تجاری و صادراتی گیلان گفت: با پیگیری‌های انجام شده، اختلاف زمانی فرآیند صادرات میان گیلان و استان‌های همجوار اصلاح شده و زمان‌بندی صادرات استان به شرایط باثبات‌تری رسیده است.

وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بندر آستارا، اضافه کرد: تجهیز بنادر و ارتقای سامانه‌های مکانیزه در حال پیگیری است و پس از تخلیه تجهیزات، اقدامات لازم از طریق بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای راه‌اندازی سامانه‌های نرم‌افزاری پشتیبان ادامه دارد.

استاندار گیلان گفت: باید مجموعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجارت استان متناسب با افزایش حجم مبادلات آماده شود تا فعالان اقتصادی با کمترین مانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت کنند.

ورود بی‌سابقه ۵۰۰ هزار تن روغن از بنادر گیلان

هادی حق‌شناس ورود حدود ۵۰۰ هزار تن روغن از طریق بندرانزلی را نمونه‌ای از ظرفیت ایجادشده در مسیر‌های شمالی کشور دانست و افزود: این حجم از واردات که در گذشته بیشتراز بنادر جنوبی انجام می‌شد، امروز با افزایش ظرفیت ذخیره مخازن و بنادر گیلان، از مسیر شمال وارد کشور شده است.

وی گفت: مسئله اصلی تنها انتقال مقطعی بار به گیلان نیست؛ هدف ما تثبیت این جریان و تبدیل آن به یک مسیر پایدار تجاری است تا جایگاه گیلان در زنجیره راهگذر شمال–جنوب و مسیر تاریخی جاده ابریشم تقویت شود.

ارتقای جایگاه شورای گفت و گوی گیلان

استاندار گیلان همچنین به ارزیابی کشوری عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های نیمه دوم سال، امتیاز گیلان از ۷۱.۳ به ۷۶.۹۵ افزایش یافته و جایگاه استان نیز دو پله ارتقا پیدا کرده است.

به گفته حق‌شناس، این ارتقا حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه اقتصادی استان و بخش خصوصی است و استمرار این تعامل می‌تواند به حل سریع‌تر موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت حضور منظم نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای گفت‌و‌گو تأکید و اضافه کرد: بخشی از موانع تجارت و تصمیمات اثرگذار بر فضای کسب و کار، به پیگیری و تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد و همراهی نمایندگان مجلس می‌تواند مسیر انتقال مطالبات استان و رفع این موانع را تسریع کنند.

بنادر شمالی می‌توانند بخشی از بار واردات کشور را بر دوش بکشند

استاندار گیلان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری بنادر شمالی کشور گفت: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه ظرفیت‌های این بنادر انجام شده و با تکمیل این زیرساخت‌ها، بنادر شمالی می‌توانند سهم بیشتری در تأمین نیاز‌های کشور و جابه‌جایی کالا داشته باشند.

هادی حق شناس، اتصال بنادر شمالی به شبکه ریلی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری را دو ضرورت مهم در این مسیر دانست و افزود: اگر ظرفیت تخلیه و بارگیری افزایش یابد و اتصال مؤثر بنادر شمالی به شبکه ریلی تکمیل شود، این بنادر قادر خواهند بود بخشی از نیاز کشور در حوزه واردات و انتقال کالا را پاسخ دهند.

وی با یادآوری سابقه فعالیت بندر انزلی در مبادلات تجاری، گفت: در سال ۱۳۸۹ حدود ۷ میلیون تن کالا در بندر انزلی جابه‌جا شد؛ این سابقه نشان می‌دهد دریای خزر و بنادر گیلان از ظرفیت قابل توجهی برای افزایش مبادلات برخوردارند و با تکمیل زنجیره حمل و نقل، می‌توان دوباره از این ظرفیت در مقیاسی بزرگ‌تر بهره گرفت.

در پایان این نشست، از چندین صادر کننده برتر استان گیلان تجلیل شد.