به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای ارتقای ظرفیت‌های پایش جوی و تقویت سیستم‌های هشدار زودهنگام در شرق استان گیلان، مدیرکل هواشناسی استان به همراه علی محجوب رئیس مرکز رادار هواشناسی بندر کیاشهر و یوسف شجاعی کارشناس ارشد هواشناسی، در دیداری راهبردی با رحمت حیدری‌نژاد فرماندار شهرستان آستانه‌اشرفیه، به بررسی جامع وضعیت تجهیزات، چالش‌های اعتباری و نقش داده‌های جوی در توسعه پایدار پرداختند.

محمد دادرس مدیر کل هواشناسی گیلان در این دیدار، با تغییر دیدگاه سنتی نسبت به سازمان هواشناسی، بر نقش این سازمان به عنوان یک «مشاور اقتصادی در طرح‌های عمرانی» تأکید کرد.

وی با تشریح تأثیر مستقیم داده‌های جوی بر کیفیت طرح‌ها گفت: بسیاری از بخش‌های اجرایی به اشتباه تصور می‌کنند هواشناسی صرفاً اطلاع‌رسانی دمای هواست، در حالی که این داده‌ها می‌توانند مانع از اتلاف میلیارد‌ها تومان بودجه ملی شوند، برای مثال، در عملیات رنگ‌آمیزی یا آسفالت، انتخاب زمان درست بر اساس پیش‌بینی‌های دقیق، عمر سازه را تا ۵ سال افزایش می‌دهد، انجام این کار‌ها در زمان نامناسب یا بر روی بستر‌های نامناسب (مانند خاک نمناک)، منجر به تخریب سریع سازه و بازگشت هزینه‌های دوچندان به دولت می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه با اشاره به خودکارسازی تجهیزات گفت: اکنون بیش از ۶۰ درصد ایستگاه‌ها خودکار فعالیت می‌کنند، اما این به روز سازی تجهیزات، نیاز به پشتیبانی فنی بسیار بالایی دارد.

محمد دادرس افزود: در حال حاضر، باتری‌های یو‌پی‌اس (UPS) در اکثر ایستگاه‌ها به دلیل قطعی‌های مکرر برق، دچار استهلاک شدید شده‌اند و توان نگهداشت آنها به کمتر از ۲۰ دقیقه رسیده است و در زمان وقوع یک بحران جوی شدید که ممکن است برق ساعت‌ها قطع شود، اگر باتری‌ها پاسخ ندهند، ما دچار «سکوت داده‌ای» می‌شویم و در حساس‌ترین لحظات، هیچ اطلاعاتی از وضعیت جوی نخواهیم داشت.

وی همچنین به هزینه‌های نجومی قطعات اشاره کرد و گفت: قیمت یک سنسور حدود ۲۵۰ میلیون تومان و یک دیتالاگر گاهی به یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که اعتبارات جاری ما بسیار محدود است.

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه در زمان وقوع حوادث بحرانی، تنها مرجعی که می‌تواند وقوع خسارت به منازل یا محصولات کشاورزی را برای شرکت‌های بیمه تأیید کند، داده‌های رسمی هواشناسی است گفت: اگر تجهیزات ما به دلیل نبود پشتیبانی از کار بیفتند، کشاورز نمی‌تواند خسارت خود را دریافت کند و این یعنی آسیب مستقیم به معیشت مردم.